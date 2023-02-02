خبيرٌ يعلن أمراً مهماً عن سعر الدولار.. ماذا كشف؟

اعتبر الخبير الاقتصادي والمالي البروفيسور مارون خاطر أن رفع سعر الصرف الرسمي إلى 15 ألف ليرة لبنانية، لا يُشكل سوى اعترافاً بربع الكارثة الحالية لأن سعر الصرف انهار 40 مرة.

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وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، لفت خاطر إلى أنّ مضاعفة السعر الرسمي 10 مرات يشكل زيادة كبيرة على كاهل المواطن، إذ إن الدولة تأخذ 10 مرات أكثر في تعاملها معه ولا تعطيه شيئاً في المقابل.

وعن رفع سعر الصرف على منصة "صيرفة"، فقد رأى خاطر أن "هذا التدبير لم يعد ناجعاً بفعل انخفاض المرونة في السوق"، مشيراً إلى أنّ "التأخير الذي حصل منذ الإثنين جعل السوق يتجاوب بطريقة سلبية ورفع سعر الصرف بالسوق الموازية".

مع هذا، فقد أشار إلى أن "تدبير رفع دولار صيرفة لن يأتي بانخفاض كبيرٍ على سعر الصرف الذي سيُعاود الإرتفاع وسط استمرار الأسباب الدائمة لذلك، بدءاً من انسداد الأفق السياسي رئاسياً وحكومياً واستمرار التهريب وصولا الى الحاجة الكبيرة للدولار للتعاملات الداخلية في اقتصادنا المدولر".