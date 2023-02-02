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لبنان
وفد من حزب الله في الرابية
Lebanon 24
02-02-2023
|
03:30
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وصل وفد من "حزب الله" برئاسة النائب محمد رعد الى الرابية للقاء الرئيس ميشال عون.
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محمد رعد
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