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لبنان

ماذا يحمل الطقس بعد انحسار "فرح"؟

Lebanon 24
02-02-2023 | 03:23
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ،غائما جزئيا الى غائم ، مع ارتفاع في درجات الحرارة بشكل طفيف خلال النهار، تهطل أمطار متفرقة تشتد ليلا في المناطق الشمالية وتكون مترافقة مع رياح ناشطة تصل سرعتها لحدود 55 كلم/س واحتمال حدوث برق ورعد بعد الظهر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300متر. يستمر تكون الضباب على المرتفعات و يتشكل الجليد في الداخل و على الجبال فجرا بسبب درجات الحرارة المتدنية و نحذر من الانزلاقات على الطرق.
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وجاء في النشرة الاتي:
-الحال العامة:  يستمر تأثير العاصفة "فرح" على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، ترافقها أمطار وثلوج غزيرة  ورياح قطبية باردة  شديدة أحيانا،  ويخف تأثيرها  نسبيا اليوم  الخميس و تعود لتشتد  تدريجيا من صباح السبت و تبلغ ذروتها ايام  الاحد و الاثنين حيث تتجدد السيول بشكل جارف احيانا.

تحذير من تطاير اللوحات الإعلانية والواح الطاقة الشمسية وتشكل السيول وسلوك الطرق الجبلية نهار السبت و الاحد مع تجدد العاصفة فرح.

معدل درجات الحرارة لشهر شباط  من 11,4  الى  19,2 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس:  غائم جزئيا الى غائم احيانا مع درجات حرارة صباحية متدنية، تهطل أمطار متفرقة مع ثلوج خفيفة على ارتفاع 1100 متر وما فوق و رياح ناشطة تشتد لتصل الى ما يقارب 80كلم/س في المناطق الشمالية ، يتوقع حدوث انفراجات واسعة خلال النهار. يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات و تنعدم الرؤية بشكل كلي.

الجمعة:  غائم جزئيا الى غائم ، مع ارتفاع في درجات الحرارة بشكل طفيف خلال النهار، تهطل أمطار متفرقة تشتد ليلا في المناطق الشمالية وتكون مترافقة مع رياح ناشطة تصل سرعتها لحدود 55 كلم/س واحتمال حدوث برق ورعد بعد الظهر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300متر. يستمر تكون الضباب على المرتفعات و يتشكل الجليد في الداخل و على الجبال فجرا بسبب درجات الحرارة المتدنية ونحذر من الانزلاقات على الطرق.

السبت:  غائم إجمالا مع بداية تجدد المنخفض الجوي "فرح" مما يؤدي الى هطول أمطار غزيرة متفرقة ، مترافقة مع برق و رعد ورياح ناشطة 60 كلم/س تشتد احيانا لتصل إلى حدود الـ 85 كلم/س بخاصة شمال البلاد مساء. نحذر من تشكل السيول و تبقى درجات الحرارة متدنية حيث تتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 1100 متر وما دون في المناطق الشمالية والداخلية. تخف حدة الأمطار والثلوج ليلا لتعود حدتها بدءا من صباح الأحد .

الأحد:  غائم إجمالا مع هطول أمطار غزيرة متفرقة، مترافقة مع برق و رعد ورياح ناشطة 60 كم/س تشتد احيانا لتصل لحدود ال90كلم/س صباحا ومساء. نحذر من تشكل السيول الجارفة. وتبقى درجات الحرارة متدنية حيث تتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 1100متر وما دون في المناطق الشمالية والداخلية. يستمر ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات و تنعدم الرؤية بشكل كلي.
المصدر: الوكالة الوطنية
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