ماذا يحمل الطقس بعد انحسار "فرح"؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ،غائما جزئيا الى غائم ، مع ارتفاع في درجات الحرارة بشكل طفيف خلال النهار، تهطل أمطار متفرقة تشتد ليلا في المناطق الشمالية وتكون مترافقة مع رياح ناشطة تصل سرعتها لحدود 55 كلم/س واحتمال حدوث برق ورعد بعد الظهر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300متر. يستمر تكون الضباب على المرتفعات و يتشكل الجليد في الداخل و على الجبال فجرا بسبب درجات الحرارة المتدنية و نحذر من الانزلاقات على الطرق.وجاء في النشرة الاتي:-الحال العامة: يستمر تأثير العاصفة "فرح" على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، ترافقها أمطار وثلوج غزيرة ورياح قطبية باردة شديدة أحيانا، ويخف تأثيرها نسبيا اليوم الخميس و تعود لتشتد تدريجيا من صباح السبت و تبلغ ذروتها ايام الاحد و الاثنين حيث تتجدد السيول بشكل جارف احيانا.تحذير من تطاير اللوحات الإعلانية والواح الطاقة الشمسية وتشكل السيول وسلوك الطرق الجبلية نهار السبت و الاحد مع تجدد العاصفة فرح.معدل درجات الحرارة لشهر شباط من 11,4 الى 19,2 درجة.-الطقس المتوقع في لبنان:الخميس: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع درجات حرارة صباحية متدنية، تهطل أمطار متفرقة مع ثلوج خفيفة على ارتفاع 1100 متر وما فوق و رياح ناشطة تشتد لتصل الى ما يقارب 80كلم/س في المناطق الشمالية ، يتوقع حدوث انفراجات واسعة خلال النهار. يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات و تنعدم الرؤية بشكل كلي.الجمعة: غائم جزئيا الى غائم ، مع ارتفاع في درجات الحرارة بشكل طفيف خلال النهار، تهطل أمطار متفرقة تشتد ليلا في المناطق الشمالية وتكون مترافقة مع رياح ناشطة تصل سرعتها لحدود 55 كلم/س واحتمال حدوث برق ورعد بعد الظهر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300متر. يستمر تكون الضباب على المرتفعات و يتشكل الجليد في الداخل و على الجبال فجرا بسبب درجات الحرارة المتدنية ونحذر من الانزلاقات على الطرق.السبت: غائم إجمالا مع بداية تجدد المنخفض الجوي "فرح" مما يؤدي الى هطول أمطار غزيرة متفرقة ، مترافقة مع برق و رعد ورياح ناشطة 60 كلم/س تشتد احيانا لتصل إلى حدود الـ 85 كلم/س بخاصة شمال البلاد مساء. نحذر من تشكل السيول و تبقى درجات الحرارة متدنية حيث تتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 1100 متر وما دون في المناطق الشمالية والداخلية. تخف حدة الأمطار والثلوج ليلا لتعود حدتها بدءا من صباح الأحد .الأحد: غائم إجمالا مع هطول أمطار غزيرة متفرقة، مترافقة مع برق و رعد ورياح ناشطة 60 كم/س تشتد احيانا لتصل لحدود ال90كلم/س صباحا ومساء. نحذر من تشكل السيول الجارفة. وتبقى درجات الحرارة متدنية حيث تتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 1100متر وما دون في المناطق الشمالية والداخلية. يستمر ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات و تنعدم الرؤية بشكل كلي.