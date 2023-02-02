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لبنان

تطوّرٌ لافت.. لقاء بين قائد الجيش والسفير السعودي في اليرزة

Lebanon 24
02-02-2023 | 03:26
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أفادت إذاعة "صوت لبنان 100.5" بأنّ قائد الجيش العماد جوزاف عون يلتقي في هذه الأثناء السفير السعودي في بيروت وليد البخاري في اليرزة.
 
 
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