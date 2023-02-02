في صيدا.. قطع طريق ساحة النجمة والزحمة خانقة!

أفادت مندوبة "لبنان24" في صيدا بأنّ أصحاب السيارات العمومية بادروا إلى إقفال ساحة النجمة في المدينة بواسطة مركباتهم احتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات وتردّي الأوضاع المعيشية.

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وحالياً، فإنّ الطرق المؤدية إلى الساحة تشهدُ زحمة سير كثيفة.