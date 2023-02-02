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لبنان

حشرات في الحليب... أمن الدولة تداهم معملا للألبان في صيدا!

Lebanon 24
02-02-2023 | 03:47
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دهمت قوة من أمن الدولة معملا للألبان والأجبان في صيدا لصاحبه (ع. ح.)، في حضور مندوب من وزارة الاقتصاد، وذلك بعد ورود معلومات عن تجاوزاتٍ صحيّة وبيئيّة تحصل فيه.

بعد الكشف على محتويات المعمل، تبيّن لعناصر الدوريّة عدم استيفائه للشروط الصحيّة، وتبين أيضاً وجود حشرات وتلوث في حوالى نصف طن من الحليب المعدّ للتصنيع، بالإضافة إلى وجود نحو 200 كلغ من اللبنة الملوّثة، تمّ حجز محتويات المعمل بعد أخذ إشارة القضاء.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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