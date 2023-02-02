عن تسديد قروض الإسكان.. إليكم آخر خبر

أكّد المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب إن "كل قروض مصرف الإسكان كانت ولا تزال بالليرة اللبنانية"، مشيراً إلى أنه "تم إطلاق رُزمة القروض في حُزيران 2022 والآن يشهد المصرف طلبات كثيرة على قروض الطاقة الشمسية، لذلك يتم الدفع نقداً".
وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، لفت حبيب إلى أن "من سدّد سندات على مدى لا يتجاوز الـ7 سنوات، لا يحق له تسديد كامل القرض دفعة واحدة"، وأضاف: "ستكون لدينا قروضٌ بالدولار بواسطة الصندوق العربي والصندوق الكويتيّ والصناديق الأوروبية".
وختم: "لدينا خطّ ساخن 1620 او 01/954500 لمساعدة المواطنين للحصول على القروض، و حالياً لدينا تمويل من خلال استعمال أموالنا الخاصة".