Advertisement

لبنان

عن تسديد قروض الإسكان.. إليكم آخر خبر

Lebanon 24
02-02-2023 | 03:22
A-
A+
Doc-P-1034671-638109326916560050.jpeg
Doc-P-1034671-638109326916560050.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكّد المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب إن "كل قروض مصرف الإسكان كانت ولا تزال بالليرة اللبنانية"، مشيراً إلى أنه "تم إطلاق رُزمة القروض في حُزيران 2022 والآن يشهد المصرف طلبات كثيرة على قروض الطاقة الشمسية، لذلك يتم الدفع نقداً". 
Advertisement

وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، لفت حبيب إلى أن "من سدّد سندات على مدى لا يتجاوز الـ7 سنوات، لا يحق له تسديد كامل القرض دفعة واحدة"، وأضاف: "ستكون لدينا قروضٌ بالدولار بواسطة الصندوق العربي والصندوق الكويتيّ والصناديق الأوروبية". 

وختم: "لدينا خطّ ساخن 1620 او 01/954500 لمساعدة المواطنين للحصول على القروض، و حالياً لدينا تمويل من خلال استعمال أموالنا الخاصة".





تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:34 | 2023-02-02
04:30 | 2023-02-02
04:00 | 2023-02-02
06:00 | 2023-02-02
05:57 | 2023-02-02
05:51 | 2023-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website