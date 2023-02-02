رعد من الرابية: حريصون على التفاهم مع "التيار"

أكد النائب محمد رعد "عزمنا وحرصنا على مواصلة العلاقة مع التيار الوطني الحر التي أرساها الرئيس العماد ميشال عون والتفاهم المتبادل بعيداً عن الضوضاء".



وخلال زيارة وفد من كتلة "الوفاء للمقاومة" الرئيس ميشال عون في دارته في الرابية، شدد رعد على أن "لبنان بحاجة الى تفاهم الجميع للخروج من الأزمة الراهنة".

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