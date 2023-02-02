لمشتركي "تاتش".. 1000 دولار ستدفعونها في هذه الحالة

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اختيار خدمة واحدة بين الإنترنت والإتصال، وبالتالي سيدفع للخدمة التي يختارها مبلغ 500 دولار فقط وهو غير ملزم بالإثنتين معاً، مع العلم أن المبلغ الذي سيدفع سيكون لمرة واحدة فقط والإجراء الجديد لا يعني كافة المُشتركين".

وفي السّياق، فقد كشفت مصادر شركة "تاتش" لـ"لبنان24" أنّ هذه الرسالة تعني فقط الأشخاص المشتركين بخدمة "Roaming" والتي تساهم بإبقاء المشتركين على الشبكة الخاصة بـ"تاتش" حتى وإن كانوا خارج الأراضي اللبنانية، وأضافت: "على سبيل المثال، في حال كانَ المواطن خارج لبنان ويريد إجراء مخابرة واستخدام الإنترنت على خط تاتش، فإنه يتوجب عليه الاشتراك بخدمة roaming بشكل إلزامي.. إلا أنه واعتباراً من هذا الشهر، فإنّ هذه الخدمة باتت تفرض على المواطن دفع مبلغَ 500 دولار أميركي كضمان نقدي للاستفادة من التخابر من جهة ومبلغ 500 دولار أيضاً للإستفادة من الإنترنت من جهة أخرى عبر خدمة roaming، أي أن مجموع المبلغ الذي سيدفعه المواطن للحصول على الميزتين خارج لبنان هو 1000 دولار".وختمت: "مع هذا، فإنه بإمكان المواطن