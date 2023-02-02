كي لا يتكرر مشهد الطوابير... ماذا طلبت نقابة الأفران؟

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طالب رئيس نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور بإعطاء الأفران النقص من الطحين لديها في بيروت وجبل لبنان والضاحية الجنوبية، كي لا تتكرر الطوابير التي حصلت السبت والاحد الفائتين.وتمنى أن يكون جدول الطحين الذي سيصدر الجمعة المقبل، مراعيا لمطالب النقابة ليبقى التعاون قائم ويبقى الرغيف مؤمنا دون إذلال للناس في طوابير الذل.وسأل سرور المعنيين والمسؤولين عن دورهم "في حماية الليرة التي تنهار يوما بعد يوم وعن كبحهم لجنون الدولار الذي دمر كل مقومات الصمود للأفراد والمؤسسات والشركات"، وحملهم "مسؤولية الإنهيار الحاصل".كما طالب سرور المسؤولين بوضع "خطة صادقة وواضحة توقف لعبة سرقة اموال الناس عند كل ارتفاع وهبوط لسعر صرف الدولار".واعتبر أن "ثمة جهات مجهولة تضغط على الشارع لخروجه بثورة على شاكلة ثورة 17 تشرين".