"ألواح الطاقة الشمسيّة" طارت في هذه المنطقة.. والسبب "العاصفة فرح" (صور)

تسبّبت العاصفة "فرح" التي تضرب لبنان، بتطاير ألواح الطاقة الشمسية التابعة لمهنية بخعون، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.

وبحسب المعلومات، فإن الأضرار اقتصرت على الماديات وقد بوشرت عمليات المسح والكشف تمهيداً للبدء بعمليات الصيانة.