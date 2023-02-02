Advertisement

لبنان

"ألواح الطاقة الشمسيّة" طارت في هذه المنطقة.. والسبب "العاصفة فرح" (صور)

Lebanon 24
02-02-2023 | 05:06
A-
A+
Doc-P-1034688-638109369666055931.jpg
Doc-P-1034688-638109369666055931.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تسبّبت العاصفة "فرح" التي تضرب لبنان، بتطاير ألواح الطاقة الشمسية التابعة لمهنية بخعون، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.
 
وبحسب المعلومات، فإن الأضرار اقتصرت على الماديات وقد بوشرت عمليات المسح والكشف تمهيداً للبدء بعمليات الصيانة.
Advertisement
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
الطاقة الشمسية.. آخر حل للبنانيين في مواجهة أزمة الكهرباء
lebanon 24
02/02/2023 16:07:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور.. تدريب مشترك بين عناصر من الجيشين اللبناني والأميركي
lebanon 24
02/02/2023 16:07:02 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء خير بحث مع كوستا في المساعدات البرازيلية للبنان
lebanon 24
02/02/2023 16:07:02 Lebanon 24 Lebanon 24
من السّراي وبعد لقائه ميقاتي.. ماذا أعلن دوكان عن ملف الكهرباء في لبنان؟
lebanon 24
02/02/2023 16:07:02 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

الطاقة الشمسية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-02-02
08:48 | 2023-02-02
08:46 | 2023-02-02
08:39 | 2023-02-02
08:36 | 2023-02-02
08:35 | 2023-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website