وفد من المعلمين في المدارس الخاصة زار حمادة وطلب دعم كتلة "الوفاء للمقاومة" لمطالبهم

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زار وفد من نقابة المعلمين في المدارس الخاصة برئاسة النقيب نعمة محفوض النائب الدكتور إيهاب حمادة في مقر كتلة" الوفاء للمقاومة"، في حضور رئيس تجمع المعلمين في لبنان الدكتور يوسف كنعان.وعرض الوفد "ظروف المعلمين الصعبة وعجزهم عن تحمل الواقع المؤلم"، مؤكدين حرصهم على "استمرار العام الدراسي واستكماله بأقل الخسائر الممكنة"، متمنين على النائب حمادة، الى جانب نواب كتلة" الوفاء للمقاومة"، دعم مطالبهم "لجهة دعم اقتراحات القوانين التي تقدمت بها النقابة الى المجلس النيابي حول وحدة التشريع بين الرسمي والخاص وسبل دعم صندوق التقاعد، الى جانب رفع بدلات النقل للمعلمين في المدارس الخاصة ليتمكنوا من الوصول الى عملهم، وأن يتمكن المعلم في الخاص من سحب راتبه عبر منصة صيرفه أسوة بالقطاع الرسمي".وأثنى حمادة على المعلمين ودورهم، مؤكدا "ضرورة العمل على المساواة بين معلمي القطاعين الخاص والرسمي"، معتبرا أنهما "جناحا طائر التربية". وأكد للوفد تحضيره "لسلة من المطالب ومشاريع القوانين التي تساعد في استقرار القطاع التربوي وانتظامه"، واعدا بدراسة القوانين التي تقدمت بها النقابة "لما فيه مصلحة المعلم". وطالب حمادة الحكومة بصرف المنحة المقرة سابقا من المجلس النيابي للمعلمين في المدارس الخاصة، ليستطيع المعلم الصمود في هذه الازمة التي تعصف بالوطن وليستطيع أداء رسالته بالتعاون والتنسيق بين مقومات هذا القطاع". (الوكالة الوطنية)