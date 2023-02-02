Advertisement

لبنان

وفد من المعلمين في المدارس الخاصة زار حمادة وطلب دعم كتلة "الوفاء للمقاومة" لمطالبهم

Lebanon 24
02-02-2023 | 05:17
A-
A+
Doc-P-1034689-638109371081310949.jpg
Doc-P-1034689-638109371081310949.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 زار وفد من نقابة المعلمين في المدارس الخاصة برئاسة النقيب نعمة محفوض النائب الدكتور إيهاب حمادة في مقر كتلة" الوفاء للمقاومة"، في حضور رئيس تجمع المعلمين في لبنان الدكتور يوسف كنعان.

وعرض الوفد "ظروف المعلمين الصعبة وعجزهم عن تحمل الواقع المؤلم"، مؤكدين حرصهم على "استمرار العام الدراسي واستكماله بأقل الخسائر الممكنة"، متمنين على النائب حمادة، الى جانب نواب كتلة" الوفاء للمقاومة"، دعم مطالبهم "لجهة دعم اقتراحات القوانين التي تقدمت بها النقابة الى المجلس النيابي حول وحدة التشريع بين الرسمي والخاص وسبل دعم صندوق التقاعد، الى جانب رفع بدلات النقل للمعلمين في المدارس الخاصة ليتمكنوا من الوصول الى عملهم، وأن يتمكن المعلم في الخاص من سحب راتبه عبر منصة صيرفه أسوة بالقطاع الرسمي".
Advertisement

وأثنى حمادة على المعلمين ودورهم، مؤكدا "ضرورة العمل على المساواة بين معلمي القطاعين الخاص والرسمي"، معتبرا أنهما "جناحا طائر التربية". وأكد للوفد تحضيره "لسلة من المطالب ومشاريع القوانين التي تساعد في استقرار القطاع التربوي وانتظامه"، واعدا بدراسة القوانين التي تقدمت بها النقابة "لما فيه مصلحة المعلم". وطالب حمادة الحكومة بصرف المنحة المقرة سابقا من المجلس النيابي للمعلمين في المدارس الخاصة، ليستطيع المعلم الصمود في هذه الازمة التي تعصف بالوطن وليستطيع أداء رسالته بالتعاون والتنسيق بين مقومات هذا القطاع". (الوكالة الوطنية) 
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-02-02
08:48 | 2023-02-02
08:46 | 2023-02-02
08:39 | 2023-02-02
08:36 | 2023-02-02
08:35 | 2023-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website