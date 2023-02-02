محاضر ضبط بحقّ أصحاب مولّدات خاصّة

سطّرت فرق مصلحة الاقتصاد اليوم 4 محاضر ضبط بحقّ أصحاب مولدات خالفوا التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة في بلدات الغازية والصرفند والعباسية، ومحضر ضبط بحقّ صاحب معمل البان وأجبان في صيدا، بعدما أثبتت نتائج التحاليل عن وجود مادة النشا في اللبنة البلدية.

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