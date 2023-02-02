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لبنان

من السّراي وبعد لقائه ميقاتي.. ماذا أعلن دوكان عن ملف الكهرباء في لبنان؟

Lebanon 24
02-02-2023 | 05:34
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إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع السفير المكلف بتنسيق الدعم الدولي للبنان بيار دوكان صباح اليوم في السراي الكبير.
 
وخلال الاجتماع، أكد دوكان أنه "يزور لبنان في اطار جولة قادته الى مصر والاردن في اطار السعي لدعم لبنان في مجال الطاقة".
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وشدد على أنه "سيزور الولايات المتحدة الاميركية في خلال اسبوعين للبحث مع المسؤولين الاميركيين في السبل الآيلة الى تحييد ملف الكهرباء عن "قانون قيصر"بما يتيح مساعدة لبنان في حل أزمة الطاقة".
ولفت دوكان الى "ضرورة تنفيذ الشرطين اللذين طلبهما البنك الدولي للمساعدة في قطاع الطاقة وهما التدقيق في حسابات كهرباء لبنان وبالبدء بتشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء، وفق القانون الساري المفعول".
وشدد دوكان "على وجوب استكمال الخطوات المطلوبة لتوقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي الذي يمثل بالنسبة لفرنسا وللمجتمع الدولي الممر الاساسي لاعادة التعافي الى الاقتصاد اللبناني والحصول على مساعدات تتعدى ما هو متوقع الحصول عليه من صندوق النقد"، وأضاف: "هذا الاتفاق يعزز الثقة  الدولية بلبنان وبمؤسساته وبالعمل الحكومي".
 
 
 
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