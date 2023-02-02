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لبنان

أصحاب محطات المحروقات: للتسعير بالدولار الأميركي!

Lebanon 24
02-02-2023 | 05:44
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أعلنت نقابة اصحاب محطات المحروقات ونقابة  موزعي المحروقات أنهما رفعتا كتابا "كنقابتين مجتمعتين إلى وزير الطاقة والمياه (في حكومة تصريف الأعمال) الدكتور وليد فياض يوم الإثنين في ٢٠٢٣/١/٣٠ نطالب من خلاله بتسعير المحروقات على المحطات بالدولار الأميركي تفادياً للخسائر التي يمكن أن يتكبدها المستهلك والمحطات وذلك لعدم إستقرار سعر صرف الدولار في السوق السوداء. وعليه نتمنى على وزير الطاقة التجاوب مع مطلبنا في القريب العاجل". (الوكالة الوطنية)
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