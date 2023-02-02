علامة: لاعطاء الازمة الحاصلة في القطاع التربوي أولوية قصوى

غرد عضو كتلة" التنمية والتحرير" النائب فادي علامة عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "المطلوب من حكومة تصريف الأعمال اعطاء الازمة الحاصلة في القطاع التربوي أولوية قصوى والسعي لايجاد حل سريع يرضي الجميع قدر الامكان لوقف الانهيار المتمادي لقطاع حيوي مؤثر في مستقبل ابنائنا ومستقبل وطن بأكمله" .

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