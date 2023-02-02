متعاقدو الثانوي دانوا نشر رسم كاريكاتوري آخر يطال الأساتذة

صدر عن "لجنة متعاقدي الثانوي مختلف التسميات" البيان التالي:

" طالعتنا اليوم صحيفة الجمهورية برسم كاريكاتوري ٱخر على غرار الأمس بداية من الإساءة لموقع الأستاذ الوظيفي وصولا إلى حد التطاول على الأشخاص وتحديدا وزير التربية والتعليم العالي".

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وأضاف البيان: "أولا إن ما وصلت إليه حال التربية في الوطن ليس نتاج شخص أو وزير بل هي سياسات تراكمية من الفساد والظلم على مر عقود من الزمن ولا يمكن تحميل شخص هذه المسؤولية في ظل انتدابكم يا من تسمون أنفسكم احرارا لأشخاص دمروا التربية والتعليم في وطن العلم والعلماء".

وتابع: "إن التجني على الأشخاص لاكتساب شهرة مقيتة باتت معروفة المعالم ونحن الاساتذة نستنكر وندين تصرفات لا تمت إلى التربية بصلة، وإذ بنا اليوم وكل يوم نعلم الأجيال التربية الهادفة تحت جناح وزارة تربية ثم تعليم نرفض التطاول على الأشخاص. فانتقاد الأداء للمصلحة العامة أولى من هكذا دعايات لتحقيق غايات معينة".

وختم: "أخيرا نهيب بالجميع تدارك الوضع الخطير والانحطاط الأخلاقي، الشيء الذي وصل إليه فئة من الموتورين في أيامنا ليصطادوا في المياه العكرة ونحن قلناها سابقا ونعيدها اليوم: إن الحياة مواقف وقرار، وقفة ضد الفساد وقرار ثابت ضد الافتراءات على المستوى الشخصي في آن". (الوكالة الوطنية)