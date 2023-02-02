بعد الإشكال الكبير... شاهدوا بالصورة ما يجري أمام مصرف "سوسيتيه جنرال"

وكانت "جمعية المودعين" أعلنت عبر حسابها على "تويتر" عن وقوع إشكال كبير بين شرطة بلدية صور وموظفي مصرف "سوسيتيه جنرال" في المدينة، بسبب تمنّع المصرف عن إعطاء رواتب الموظفين وفق التعميم 161.

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أغلق عدد من عناصر بلدية صور مدخل بنك "سوسيتيه جنرال" بشاحنة نفايات.