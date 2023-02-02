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لبنان

العمالي العام يدعم اقتراح قانون تغطية حليب الأطفال عبر الجهات الضامنة

Lebanon 24
02-02-2023 | 05:49
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رأى الاتحاد العمالي العام أن "اقتراح القانون المعجل المكرر المقدم من النائب الدكتور بلال عبد الله لجهة وجوب قيام الجهات الضامنة الرسمية من مدنية وعسكرية وأمنية تغطية فواتير حليب الأطفال لمن هم دون السنة من عمرهم بنسبة لا تقل عن 65%، فضلاً عما تضمّنه من وجوب تحميل وزارة الصحة تكلفة عمليات الولادة عن العائلات غير المشمولة بأي نوع من الضمان الصحي، بدءا من الأول من شهر شباط الجاري، اقتراح ومبادرة مسؤولة وخلاقة، يعبران عن الروح الوطنية والإنسانية التي لطالما اتصف بها النائب الكريم". 
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وقال في بيان: "إننا في الاتحاد العمالي العام إذ نتوجه بتحية إجلال للنائب عبد الله ونشد على يده ونعلن دعمنا لهذا الاقتراح".
 
 
ودعا الاتحاد جميع المعنيين للتجاوب الفوري معه واعتباره من تشريعات الضرورة. كما طالب سائر النواب بالسير بنفس المنحى والمبادرة الى تقديم الاقتراحات العملية تعبيراً عن تمثيلهم الحقيقي لشعبنا ومعاناته وآلامه". (الوكالة الوطنية)
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