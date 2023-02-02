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لبنان

حجّار يجول في محافظة عكار

Lebanon 24
02-02-2023 | 06:14
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جال وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجّار، على رأس وفد من الوزارة،  في محافظة عكّار، مستهلا جولته بلقاء محافظ عكّار عماد لبكي في سرايا حلبا الحكومي، في حضور نواب المنطقة وقيادات أمنية ورؤساء اتحادات البلديات وبعض المخاتير.
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ودار البحث خلال الإجتماع الموسّع، في المواضيع المتصلة بعمل وزارة الشؤون الاجتماعية وتقديماتها في ظلّ الأوضاع الصعبة التي يمرّ بها لبنان، بالإضافة إلى هدف الزيارة الأساسي وهو الإطلاع على واقع مراكز الخدمات الإنمائيّة التابعة للوزارة في عكّار وتفعيل دورها لخدمة أبناء المنطقة.
 

وشرح حجّار الآليات المتبعة لتنفيذ برنامج "أمان" والبرنامج الوطني للأسر الأكثر فقراً والخطّة المقرّر تنفيذها بالنسبة للبرنامجين خلال العام ٢٠٢٣.
 
 
واستمع أيضاً إلى شكاوى المخاتير ورؤساء اتحادات البلديات والنواب حولهما.
 
 
وفي هذا الإطار، وعد حجّار "بمتابعة هذه الشكاوى وأخذها في الإعتبار".

يُذكر أن هذه المحطة الأولى لحجّار ضمن جولة ستستمر على مدى ثلاثة أيام في محافظة عكار، سيزور خلالها مراكز الخدمات الإنمائية التابعة للوزارة وبعض الجمعيات المحلية الناشطة في المنطقة". (الوكالة الوطنية)
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