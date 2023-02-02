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لبنان

الرابطة المارونية تناشد النواب المسيحيين

Lebanon 24
02-02-2023 | 06:35
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صدر عن المجلس التنفيذي للرابطة المارونية البيان الآتي:

1.مناشدة النواب المسيحيين التجاوب مع الدعوة التي أطلقها رؤساء الطوائف المسيحية في لبنان في اجتماعهم المنعقد في الصرح البطريركي في بكركي بتاريخ 1/2/2023.
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2. مناشدة رئيس مجلس النواب دعوة الهيئة العامة الى عقد جلسة للمسارعة الى انتخاب رئيس للجمهورية بما يقتضيه الدستور، وإبقاء الجلسات مفتوحة حتى انتخاب رئيس جديد للبنان.

3.نتمنى على مجلس القضاء الأعلى وعلى التفتيش القضائي القيام بواجبهما لجهة اعادة الامور الى نصابها في القضاء بعد الاهتزازات الخطيرة الاخيرة التي اصابته، والتأكيد على استمرار التحقيق الذي يجريه القاضي طارق البيطار في ملف انفجار المرفأ للوصول إلى الحقيقة. 

4. دعم الجيش اللبناني وكل الأجهزة الأمنية في مهماتها التي تقوم بها لحفظ الامن على الاراضي اللبنانية. وتناشد السياسيين ابقاء الجيش وقيادته بمنأى عن التجاذبات السياسية.


5.تؤيد الرابطة المارونية التحقيقات الجارية في أمور فساد تتعلق ببعض الادارات والمؤسسات الرسمية، وتناشد القضاء أن تشمل التحقيقات الجارية مع موظفي أمانات السجل العقاري في جبل لبنان، الموظفين في باقي الإدارات وفي كل المحافظات. كما  على الاجهزة الأمنية المختصة التزام الاصول القانونية والحقوق الانسانية اثناء القيام بمهامهم، لان الملاحقين هم أبرياء حتى تثبت ادانتهم.
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