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لبنان

بيرم التقى وفدا من الجبهة الديموقراطية

Lebanon 24
02-02-2023 | 06:38
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 استقبل وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم اليوم، وفدا من الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين براسة علي فيصل وعضوية سهيل الناطور وعلي محمود.

 
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وبعد الاجتماع، قال فيصل: "نقلنا للوزير صورة الوضع داخل فلسطين والمواجهة التي يخوضها شعبنا ومقاومته ضد الاحتلال الاسرائيلي، واكدنا له اصرار الشعب الفلسطيني على مواصلة المقاومة باعتبارها الطريق الاقصر لتحقيق الانتصار".

 

واشاد فيصل بـ "العمليات البطولية في الفترة الاخيرة التي تشكل ردا حاسما على حكومة العدو المتطرفة"، مشددا على ضرورة بناء استراتيجية فلسطينية موحدة وطي صفحة الانقسامات".

 

وطالب فيصل المجتمع الدولي "بالتدخل واطلاق سراح الاسرى ومحاكمة اسرائيل على جرائمها".

 

وقال: "نقلنا لوزير العمل معاناة الشعب الفلسطيني ودعونا الدول المانحة تقديم المساعدات اللازمة للاجئين، وقدرنا لمعاليه دوره الداعم وتحسسه بالمعاناة التي يعيشها اللاجئ الفلسطيني وهذا محل تقدير من شعبنا".

 

وختم: "قدمنا للوزير بيرم كتابا يتضمن التطورات السياسية". (الوكالة الوطنية)

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