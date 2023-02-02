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لبنان

لجنة الشباب بحثت في آلية تنشيط المنشآت الرياضية

Lebanon 24
02-02-2023 | 07:00
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عقدت لجنة الشباب والرياضة جلستها، برئاسة النائب سيمون ابي رميا وحضور النواب رائد برو، رازي الحاج، جهاد بقرادوني، الياس حنكش، غسان عطالله والياس اسطفان ، واعتذر عن عدم الحضور : ينال الصلح ووضاح الصادق وبيار بو عاصي.
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وناقشت اللجنة مقترحات إعادة تنشيط المنشآت الرياضية والكشفية والشبابية في لبنان التابعة لمجلس إدارة المنشآت الرياضية، ومنها تطوير وتعديل القانون لإدارة المنشآت عبر فتح آفاق مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية وستخصص جلسة أخرى لهذا الموضوع.
 
كما بحثت اللجنة في آلية تأمين سلامة المنشآت الرياضية ومحيطها لا سيما بعد حادثة الفتى فيه هاربوريان،  \الذي أصيب برصائص طائش في ملعب بئر حسن لكرة القدم.
 
 
وطالبت وزارة الداخلية والاتحادات الرياضية بالعمل في هذا الاطار، داعية القضاء المختص الى "إنزال أشد العقوبات بالمخالفين لمنع تكرار أحداث مماثلة". (الوكالة الوطنية)
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