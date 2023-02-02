عبدالله اتّصل ببري... وهذا ما طلبه

أجرى رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله، اتصالا هاتفيا برئيس مجلس النواب نبيه بري، ووضعه في أجواء أزمة دعم أدوية السرطان، وأدوية الأمراض المستعصية.

وناشده " دعمه في أولوية الحفاظ على الاستمرارية في علاجات هؤلاء المرضى". (الوكالة الوطنية)