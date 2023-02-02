اللواء خير بحث مع كوستا في المساعدات البرازيلية للبنان

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وبعد اللقاء، قال السفير البرازيلي: "أتشرف أن أكون مع اللواء خير، لا سيما في الزيارة الرسمية الاولى لي بعد تقديم اوراق اعتمادي الى وزارة الخارجية، لتأكيد الهبة التي هي عبارة عن ٣٨ جهاز تكرير للمياه، واتمنى ان تكون قادرة على محاربة الكوليرا والتي صداها أصبح كبيراً خصوصا في بيروت، وأتمنى ان تكون فاتحة لمشاريع اخرى بالتنسيق مع المرجعيات اللبنانية والحكومة اللبنانية، خصوصا مع اللواء خير والهيئة العليا للاغاثة. وهذا رد امتنان وشكر للجالية اللبنانية الكبيرة في البرازيل التي ساهمت في بنائها وفي تحسينها وتنميتها". استقبل الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير في مكتبه في ستاركو، سفير الجمهورية الفدرالية البرازيلية طارقيستو كوستا، يرافقه القنصل ديوغو ألميدا، وبحثا في المساعدات التي تقدمها البرازيل للبنان.وبعد اللقاء، قال السفير البرازيلي: "أتشرف أن أكون مع اللواء خير، لا سيما في الزيارة الرسمية الاولى لي بعد تقديم اوراق اعتمادي الى وزارة الخارجية، لتأكيد الهبة التي هي عبارة عن ٣٨ جهاز تكرير للمياه، واتمنى ان تكون قادرة على محاربة الكوليرا والتي صداها أصبح كبيراً خصوصا في بيروت، وأتمنى ان تكون فاتحة لمشاريع اخرى بالتنسيق مع المرجعيات اللبنانية والحكومة اللبنانية، خصوصا مع اللواء خير والهيئة العليا للاغاثة. وهذا رد امتنان وشكر للجالية اللبنانية الكبيرة في البرازيل التي ساهمت في بنائها وفي تحسينها وتنميتها".



وختم عارضا للهبة "التي هي عبارة عن ٣٨ جهاز تكرير للمياه مع الألواح الشمسية للتشريج، وهذا الجهاز سيقوم بتكرير نحو ٢٠٠ الف ليتر مياه يومياً، وهذه الكمية جيدة وستساهم بالحد من انتشار وباء الكوليرا والتخفيف من نتائجه السلبية على المناطق في كل لبنان".

بدوره، شكر اللواء خير "حكومة البرازيل وشعبها والجالية اللبنانية التي أُبلغنا ان عددها أصبح ١٢ مليونا ومعظم الوزارات الخدماتية في الحكومة البرازيلية هم من اللبنانيين، وسنكون على تنسيق تام مع البرازيل من خلال السفارة البرازيلية، ونتمى للسفير اقامة جيدة في لبنان وان شاء الله يكون خير علينا وعلى البلد".

وأكد ان هناك "تنسيق في ما بيننا، وهم على علم بحاجاتنا، ونحن نبحث عن اي مشكلة على الأراضي اللبنانية، ان كان انسانيا كالكوليرا، وننسق مع الوزارات لمعرفة منبع الكوليرا الذي بدأ من عكار"،

وأضاف: "لذلك سيكون التوجه لتكرير المياه للمراكز الأكثر خدماتية، مثل مأوى العجزة والمدارس وبعض المستشفيات الحكومية ومن خلال هذه الخطة سنستطيع المساعدة، ويداً بيد مع الشعب البرازيلي والحكومة البرازيلية والسفير البرازيلي الذي نوجه أكبر شكر لهم على وقوفهم دائماً معنا وشعورهم معنا، كما لا ننسى الشكر لهم والذي لم يغطى العام الماضي اعلامياً، حيث قدموا لنا حوالى خمس بواخر رز وزعت في كل لبنان، وخففت من ارتفاع اسعار الرز".



وشكر خير السفير، مؤكداً أن "التنسيق سيكون في ما بيننا، ونحن بتصرف السفارة لأي خدمات أو استشارات تؤدي ايجابا على شعب لبنان". (الوكالة الوطنية)