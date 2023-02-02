بري عرض مع مولوي التحضيرات للانتخابات البلدية

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، وبحث معه في الاوضاع العامة والمستجدات، سيما الوضع الأمني وتحضيرات الوزارة للانتخابات البلدية والإختيارية.

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وبعد اللقاء، قال مولوي:" تشرفت بزيارة بري كي نضعه في أجواء العمل في وزارة الداخلية والوضع الامني، ولنأخد توجيهاته بما نقوم به لتسهيل أمور المواطنين وللحفاظ على الوضع الامني وتماسك البلد في هذه الظروف الصعبة".

وأضاف: "طمأنا بري أن الوضع الامني لا يزال متماسكا وسيبقى متماسكا بهمة القوى الأمنية وبوطنيتها وبمتابعتنا اليومية وحتى ساعة بساعة".



وتابع: "وضعنا بري أيضاً في أجواء تحضيرات وزارة الداخلية للانتخابات البلدية وفقا للقانون، بخاصة ان هناك مهلا قانونية ودستورية، بالتالي من واجبات وزارة الداخلية القيام بكل التحضيرات اللازمة تطبيقا للقانون وضمن المهل".

وقال مولوي: "نحن بالأمس اعلنا قوائم الناخبين، وكل الناخبين في لبنان يستطيعون ان يحصلوا على نسخة عن القوائم الإنتخابية عبر ال app وأي خطأ موجود، في استطاعتهم أن يطلبوا تصحيحه ضمن المهل القانونية، وتطبيقا للقانون".

واضاف: "نحن أيضا من واجباتنا تطبيق القانون. واطلعنا بري على بعض المشاكل التي تعاني منها البلديات، ووعدنا بري بإتخاذ التدابير الضرورية واللازمة لتسهيل شؤون البلديات في بعض الملفات أو العالقة في هذه الظروف الصعبة".



وعلى صعيد آخر، تلقى الرئيس بري رسالة جوابية من رئيس جمهورية السنغال رئيس الإتحاد الإفريقي ماكي سال شكره فيها على التعزية بالضحايا الذين سقطوا جراء حادثة تصادم الحافلتين الشهر الماضي. (الوكالة الوطنية)