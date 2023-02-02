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لبنان

جنبلاط بحث في آخر المستجدات مع السفير البابوي

Lebanon 24
02-02-2023 | 07:33
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 استقبل رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط في كليمنصو، مساء امس السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا.
 
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وخلال اللقاء، بحث جنبلاط والسفير في آخر المستجدات الراهنة والعلاقات بين لبنان والفاتيكان. 
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