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لبنان
بالصور.. تدريب مشترك بين عناصر من الجيشين اللبناني والأميركي
Lebanon 24
02-02-2023
|
07:52
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اعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على "تويتر" عن "تدريب مشترك بين عناصر من مدرسة القوات الخاصة ومن الأفواج: المغاوير، مغاوير البحر، المجوقل، وبين عناصر من الجيش الأميركي".
واضافت: "يتخلل التدريب تمارين قتالية ومناورات ورمايات".
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