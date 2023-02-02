بالصور.. تدريب مشترك بين عناصر من الجيشين اللبناني والأميركي

اعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على "تويتر" عن "تدريب مشترك بين عناصر من مدرسة القوات الخاصة ومن الأفواج: المغاوير، مغاوير البحر، المجوقل، وبين عناصر من الجيش الأميركي".

واضافت: "يتخلل التدريب تمارين قتالية ومناورات ورمايات".