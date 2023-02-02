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لبنان

بالصور.. تدريب مشترك بين عناصر من الجيشين اللبناني والأميركي

Lebanon 24
02-02-2023 | 07:52
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اعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على "تويتر" عن "تدريب مشترك بين عناصر من مدرسة القوات الخاصة ومن الأفواج: المغاوير، مغاوير البحر، المجوقل، وبين عناصر من الجيش الأميركي".
 
 
واضافت: "يتخلل التدريب تمارين قتالية ومناورات ورمايات".
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