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لبنان

الراعي بحث مع حبيش في التطورات واستقبل السفير البريطاني

Lebanon 24
02-02-2023 | 10:30
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استقبل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، امين سر تكتل" الاعتدال الوطني" هادي حبيش، وبحث معه في الأوضاع العامة والتطورات الحالية.
 
 
وبحسب بيان لمكتب حبيش، شدد المجتمعون على "الإسراع في إنهاء الفراغ الرئاسي القاتل الذي سينسحب على جميع مؤسسات الدولة، ولمن يراهن على المجتمع الدولي لانتخاب رئيس الجمهورية فهو واهم ، فلبنان ليس أولوية للمجتمع الدولي وعلينا كلبنانيين الحوار والخروج من هذه الازمة".
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كما شددوا على ضرورة ان "يتدخل مجلس القضاء الأعلى  فوراً لإعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي ووقف تسييس ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت،  كما وقف التدخلات الخارجية والداخلية فيه، وإعادة الملف إلى مساره القانوني والقضائي وصولاً إلى العدالة المنتظرة، واحتراماً لضحايا تفجير مرفأ بيروت وحمايةً للوطن و مؤسساته".
 
 
واستقبل الراعي، السفير البريطاني هاميش كاول، وعرض معه الأوضاع الراهنة، إضافة إلى نتائج زيارة الراعي لبريطانيا والعلاقات الثنائية بين البلدين. (الوكالة الوطنية)
 

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