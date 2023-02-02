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لبنان

توقيف عصابة في القاع

Lebanon 24
02-02-2023 | 08:33
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أوقفت مخابرات الجيش في البقاع الشمالي أفراد عصابة يقومون بعمليات سطو على المنازل والسيارات في القاع، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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