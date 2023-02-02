توقيف شخص في القبة يُروّج المخدرات

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مكتب مكافحة المخدرات أوقف في منطقة القبة - طرابلس المدعو م.ح صباح اليوم، لقيامه بترويج مادة "السيليفيا" و"الحشيش" والحبوب المخدرة، وضُبط معه كمية منها.

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