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لبنان

تحرك لروابط التعليم الأساسي في سرايا صيدا: لإعلان حالة طوارئ تربوية

Lebanon 24
02-02-2023 | 08:19
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شهدت باحة سرايا صيدا الداخلية قبل ظهر اليوم تحركاً مطلبياً لروابط التعليم الرسمي في الجنوب، الذين انتقلوا من مواجهة المنطقة التربوية خارجها إلى التضامن معاً في داخلها، حيث نفذ الأساتذة بكل مستوياتهم التعليمية من الاساسي والثانوي والمهني ومتعاقدين ومستعان بهم اعتصاما في باحة محافظة لبنان الجنوبي الداخلية.
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وطالب المعتصمون وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال القاضي عباس الحلبي بـ"إعلان حال طوارئ تربوية ووضع خطة للتعافي والنهوض بهذا القطاع". كما طالبوا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بـ"تحديد موعد لعقد جلسة عاجلة وصولاً الى حلول جذرية لمطالبهم".
 
وتضامن مع المعتصمين كل من رئيس المنطقة التربوية احمد صالح  ومسؤول الامتحانات في المنطقة ذيب فتوني ومسؤول التحقيق حسين علامة.
 
 
وألقيت كلمات لأساتذة من المتعاقدين والمعلمين في الأساسي، أكدت "أحقية مطالبهم وتلبيتها صونا لكرامة المعلم وحفظاً  لمستقبل التلامذة والطلاب". (الوكالة الوطنية)
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