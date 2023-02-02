سرقوا المحوّل والكابلات فانقطعت الكهرباء

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين سرقوا ليل أمس، محوّل الكهرباء وكابلات في حيّ التل، عند أطراف مدينة الهرمل، ما أدّى الى انقطاع الكهرباء عن كامل الحيّ.

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