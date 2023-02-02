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لبنان

سرقوا المحوّل والكابلات فانقطعت الكهرباء

Lebanon 24
02-02-2023 | 08:39
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين سرقوا ليل أمس، محوّل الكهرباء وكابلات في حيّ التل، عند أطراف مدينة الهرمل، ما أدّى الى انقطاع الكهرباء عن كامل الحيّ.
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سرقة

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