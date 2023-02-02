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لبنان

فرنجيه استقبل القائم بأعمال سفارة الكويت.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
02-02-2023 | 08:35
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 استقبل رئيس تيار "المرده "سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي، القائم بأعمال سفارة الكويت، الوزير المفوض عبدالله سليمان الشاهين، في حضور أنطوان مرعب.
 
 
وكان بحثٌ شامل في القضايا الراهنة في لبنان والمنطقة. (الوكالة الوطنية)
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