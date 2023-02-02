فرنجيه استقبل القائم بأعمال سفارة الكويت.. وهذا ما تم بحثه

استقبل رئيس تيار "المرده "سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي، القائم بأعمال سفارة الكويت، الوزير المفوض عبدالله سليمان الشاهين، في حضور أنطوان مرعب.

وكان بحثٌ شامل في القضايا الراهنة في لبنان والمنطقة. (الوكالة الوطنية)