"عيدا عالشتوية".. "السياحة" تطلق Lebanon Snow Festival بالتعاون مع طيران الشرق الأوسط

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أعلن وزير السياحة المهندس وليد نصّار عن إطلاق "Lebanon Snow Festival" بالتعاون مع شركة طيران الشرق الأوسط MEA، والذي يأتي ضمن الحملة السياحية الشتوية للوزارة "عيدا عالشتوية".ودعا في بيان، المنتشرين اللبنانيين في دول العالم وبلاد الإنتشار والسّياح الأجانب للقدوم إلى لبنان والاستمتاع بموسم الثلج والتزلّج في مختلف المناطق ومراكز التزلّج، مستفدين من الأسعار المخفضة لتذاكر السفر التي وضعتها شركة الميدل إيست بالتعاون مع الوزارة ابتداءً من يوم غد الجمعة في ٣ شباط ٢٠٢٣ ولغاية ٣١ آذار ٢٠٢٣ ضمناً، والتي ستشمل دول العالم كافة.واعتبر أنّ الفترة المقبلة تتطلب تعاوناً وتضامناً بين المؤسسات السياحية والنقابات السياحية كافة، والوزارات والأجهزة الأمنية المعنية، لتحقيق النجاح المطلوب واستقطاب أكبر عدد ممكن من السياح والمنتشرين، إذ سنقوم بمتابعة الموسم بصورة يومية مع اللجان التنسيقية لكل منطقة ومركز تزلج، ومع النقابات السياحية.