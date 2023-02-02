Advertisement

لبنان

"عيدا عالشتوية".. "السياحة" تطلق Lebanon Snow Festival بالتعاون مع طيران الشرق الأوسط

Lebanon 24
02-02-2023 | 08:48
A-
A+
Doc-P-1034772-638109496973139412.PNG
Doc-P-1034772-638109496973139412.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن وزير السياحة المهندس وليد نصّار عن إطلاق "Lebanon Snow Festival" بالتعاون مع شركة طيران الشرق الأوسط MEA، والذي يأتي ضمن الحملة السياحية الشتوية للوزارة "عيدا عالشتوية".

ودعا في بيان، المنتشرين اللبنانيين في دول العالم وبلاد الإنتشار والسّياح الأجانب للقدوم إلى لبنان والاستمتاع بموسم الثلج والتزلّج في مختلف المناطق ومراكز التزلّج، مستفدين من الأسعار المخفضة لتذاكر السفر التي وضعتها شركة الميدل إيست بالتعاون مع الوزارة ابتداءً من يوم غد الجمعة في ٣ شباط ٢٠٢٣ ولغاية ٣١ آذار ٢٠٢٣ ضمناً، والتي ستشمل دول العالم كافة.
Advertisement

واعتبر أنّ الفترة المقبلة تتطلب تعاوناً وتضامناً بين المؤسسات السياحية والنقابات السياحية كافة، والوزارات والأجهزة الأمنية المعنية، لتحقيق النجاح المطلوب واستقطاب أكبر عدد ممكن من السياح والمنتشرين، إذ سنقوم بمتابعة الموسم بصورة يومية مع اللجان التنسيقية لكل منطقة ومركز تزلج، ومع النقابات السياحية.
 


وشكر نصّار شركة طيران الشرق الاوسط وفي مقدّمتها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد الحوت على تعاونهم الدائم مع الوزارة ومساهمتهم في تعزيز واقع القطاع السياحي في لبنان، على أن تُعلن التفاصيل كافة في وقتٍ لاحق.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-02-02
11:19 | 2023-02-02
11:10 | 2023-02-02
11:04 | 2023-02-02
10:54 | 2023-02-02
10:47 | 2023-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website