إرتفاع منسوب المياه في النهر الكبير الجنوبي

إرتفع منسوب المياه في النهر الكبير الجنوبي الفاصل بين لبنان وسوريا، بسبب غزارة الأمطار.

وأبدى أهالي قرى حكر الضاهري في سهل عكار خوفهم من فيضان النهر، بعدما تدفقت المياه الى الأراضي الزراعية المحاذية.