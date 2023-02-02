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لبنان

القاضي زاهر حمادة يدعي على واصف الحركة

Lebanon 24
02-02-2023 | 09:07
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أفادت "الجديد" أنّ القاضي زاهر حمادة ادعى على المحامي واصف الحركة.
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زاهر حمادة

واصف الحركة

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