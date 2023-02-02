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لبنان

إنخفاض أسعار البنزين والمازوت والغاز... كم أصبحت؟

Lebanon 24
02-02-2023 | 09:12
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أصدرت وزارة  الطاقة جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وقد انخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 13000 ألف ليرة لبنانيّة، وسعر المازوت 13000 ليرة لبنانيّة والغاز 8000 ليرة لبنانيّة.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
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البنزين 95 أوكتان: 1187000 ليرة لبنانيّة

البنزين 98 أوكتان: 1215000 ليرة لبنانيّة

المازوت: 1225000 ليرة لبنانيّة

الغاز: 752000 ليرة لبنانيّة

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