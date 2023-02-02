إنخفاض أسعار البنزين والمازوت والغاز... كم أصبحت؟

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أصدرت وزارة الطاقة جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وقد انخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 13000 ألف ليرة لبنانيّة، وسعر المازوت 13000 ليرة لبنانيّة والغاز 8000 ليرة لبنانيّة.وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1187000 ليرة لبنانيّةالبنزين 98 أوكتان: 1215000 ليرة لبنانيّةالمازوت: 1225000 ليرة لبنانيّةالغاز: 752000 ليرة لبنانيّة