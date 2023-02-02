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لبنان

كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟

Lebanon 24
02-02-2023 | 09:45
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 63400 و63900 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
 
 
وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 63900 و64100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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