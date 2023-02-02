كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 63400 و63900 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



Advertisement وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 63900 و64100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.