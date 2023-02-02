قطر ترفع الحظر عن الحشائش والورقيات المستوردة من لبنان

استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن، السفير القطري في لبنان إبراهيم بن عبد العزيز محمد صالح السهلاوي.

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وخلال اللقاء، جرى البحث في عمليات استيراد وتصدير المنتجات الزراعية.

ونقل السفير القطري الى الحاج حسن موافقة وزارتي البلديات والبيئة المعنية بالقطاع الزراعي والصحة في دولة قطر، على استيراد مزروعات الحشائش والورقيات من لبنان بكافة انواعها، وبالتالي لا مانع لديها من استيراد المواد الغذائية المشار اليها في قائمة الحظر التي تم تنفيذها سابقاً ، وذلك بعد تطبيق المصدرين لشروط وضعتها السلطات القطرية المختصة.





بدوره، تقدم الحاج حسن بالشكر من الحكومة القطرية ممثلة بالسفير السهلاوي، وأكد "التعاون الدائم بين الوزارة وسفارة دولة قطر في بيروت لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين".