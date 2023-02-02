Advertisement

لبنان

قطر ترفع الحظر عن الحشائش والورقيات المستوردة من لبنان

Lebanon 24
02-02-2023 | 10:47
A-
A+
Doc-P-1034806-638109572252069405.jpg
Doc-P-1034806-638109572252069405.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن، السفير القطري في لبنان إبراهيم بن عبد العزيز محمد صالح السهلاوي.
 
Advertisement
 
وخلال اللقاء، جرى البحث في عمليات استيراد وتصدير المنتجات الزراعية.
 
 
ونقل السفير القطري الى الحاج حسن موافقة وزارتي البلديات والبيئة المعنية بالقطاع الزراعي والصحة في دولة قطر، على استيراد مزروعات الحشائش والورقيات من لبنان بكافة انواعها، وبالتالي لا مانع لديها من استيراد المواد الغذائية المشار اليها في قائمة الحظر التي تم تنفيذها سابقاً ، وذلك بعد تطبيق المصدرين لشروط وضعتها السلطات القطرية المختصة.
 
 
بدوره، تقدم الحاج حسن بالشكر من الحكومة القطرية ممثلة بالسفير السهلاوي، وأكد "التعاون الدائم بين الوزارة وسفارة دولة قطر في بيروت لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين".
 
 
كما جرى التطرّق الى التحضيرات التي تتم من اجل اطلاق المعرض الدولي للبستنة 2023 ، الذي تنظمه الدوحة في الاسابيع المقبلة. (الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-02-02
11:19 | 2023-02-02
11:10 | 2023-02-02
11:04 | 2023-02-02
10:54 | 2023-02-02
10:30 | 2023-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website