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لبنان

حبيب جدد التأكيد أن قروض الإسكان كانت ولا تزال بالليرة

Lebanon 24
02-02-2023 | 10:54
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 جدد رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب تأكيده أن "قروض مصرف الإسكان كافة كانت ولا تزال بالليرة باللبنانية".

وقال حبيب في تصريح: "أطلقنا رزمة قروض في حزيرن 2022. والآن، نشهد طلباً كبيراً على قروض الطاقة الشمسية، ولذلك ندفع نقداً".
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وكشف أن "مصرف الإسكان يدرس إمكان إعطاء قروض بالدولار الأميركي، بواسطة قروض من الصندوق الكويتي والصناديق العربية والأوروبية".
 
 
وقال حبيب: "قامت الحكومة بجدولة فوائد القروض، ونحن في انتظار موافقة الصندوق العربي على الجدولة".

وأشار إلى أن "هناك أفكار وطروحا لدى المصرف، منها إعطاء قروض للمقيمين وغير المقيمين"، مذكرا بأن "لدى مصرف الإسكان خط ساخن 1620 لمساعدة المواطنين للحصول على القروض"، وقال: "لدينا تمويل من أموالنا الخاصة". (الوكالة الوطنية)
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