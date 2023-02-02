اجتماع عربي دولي خماسي حول لبنان في باريس.. إليكم التفاصيل

Advertisement

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس ستستضيف الإثنين المقبل اجتماعاً مُخصّصاً للبنان يضمّ ممثّلين عن كلٍّ من فرنسا والولايات المتحدة والسعودية وقطر ومصر.وقالت آن كلير ليجاندر إن وزيرة الخارجية الفرنسية الموجودة في الرياض بحثت مع السعوديين وبقية شركائها في المنطقة سبل تشجيع الطبقة السياسية اللبنانية على تحمّل مسؤولياتها وإيجاد مخرج للأزمة.وأوضحت أن هذا النهج سيكون موضوع اجتماع متابعة الإثنين مع الإدارات الفرنسية والأميركية والسعودية والقطرية والمصرية لمواصلة التنسيق مع شركائنا وإيجاد سبل للمضيّ قدماً.