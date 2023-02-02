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لبنان

عمليّة نوعيّة للمخابرات في القاع وتوقيفات عدّة.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
02-02-2023 | 11:43
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نفّذت مديرية المخابرات في الجيش عملية نوعية في منطقة القاع ومشاريعها، أدّت الى توقيف عصابة مؤلفة من 5 اشخاص جميعهم من التابعية السورية.


وفي التفاصيل ان عناصر المديرية نفذوا سلسلة مداهمات بشكل متزامن في 3 مناطق مختلفة في القاع والمشاريع وفي منطقة وادي العاصي، اسفرت عن توقيف 4 اشخاص، فيما نجحوا باستدراج الخامس الذي ينتقل بين سوريا ولبنان ونجحوا بتوقيفه. وقد اعترف عناصر العصابة بتنفيذهم عشرات السرقات لمزارع ومحلات ومنازل، وجرى تسليمهم للقضاء المختص.
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يذكر ان هذه العصابة هي الثانية التي توقفها مديرية المخابرات خلال 24 ساعة بعد توقيف 4 لبنانيين امس، اعترفوا بعشرات عمليات السرقة في منطقة القاع، كما اعترفوا بقيامهم بجرائم سلب بقوة السلاح.
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