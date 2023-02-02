غادرت وابنها منزلهما ولم يعودا لغاية تاريخه.. هل من يعرف عنهما شيئًا؟

Advertisement

صــدر عــــن المديريـّة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ التّالي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودَين:نور الصباح أحمد الحسن (مواليد عام 1985، لبنانية)سامي أحمد الأيّوبي (مواليد عام 2009، لبناني) وهو ابنهااللذّان غادرا بتاريخ 23-01-2023 منزلهما الكائن في بلدة ددّه-الكورة، ولم يعودا لغاية تاريخه.لذلك، يُرجى من الذين شاهدوهما ولديهم أي معلومات عنهما أو عن مكانهما، الاتصال بمفرزة طرابلس القضائيّة في وحدة الشرطة القضائية على أحد الرقمين: 423039-06 أو 443889-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.