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لبنان

غادرت وابنها منزلهما ولم يعودا لغاية تاريخه.. هل من يعرف عنهما شيئًا؟

Lebanon 24
02-02-2023 | 12:14
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صــدر عــــن المديريـّة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ التّالي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودَين:

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نور الصباح أحمد الحسن (مواليد عام 1985، لبنانية)
سامي أحمد الأيّوبي (مواليد عام 2009، لبناني) وهو ابنها
اللذّان غادرا بتاريخ 23-01-2023 منزلهما الكائن في بلدة ددّه-الكورة، ولم يعودا لغاية تاريخه.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوهما ولديهم أي معلومات عنهما أو عن مكانهما، الاتصال بمفرزة طرابلس القضائيّة في وحدة الشرطة القضائية على أحد الرقمين: 423039-06 أو 443889-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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