إتصال بين بهية الحريري ومولوي.. هذا ما جرى الاتفاق عليه

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أجرت رئيسة "مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة" النائبة السابقة بهية الحريري اتصالاً هاتفياً اليوم، بوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، وعرضت معه أوضاع موظفي البلديات ومعاناتهم حياتياً ومعيشياً جراء الأزمة الاقتصادية، وطالبت بمساواتهم بباقي موظفي القطاع العام لجهة صرف رواتبهم عبر منصة صيرفة، حيث وعد الوزير مولوي بإيجاد آلية لهذا الأمر بأقرب وقت.من جهة أخرى، استقبلت الحريري في مجدليون وفداً من "المستشفى التركي للطوارىء والحروق في صيدا" برئاسة رئيسة اللجنة الإدارية للمستشفى السيدة منى ترياقي، وضم الاعضاء : الدكتور نزيه البزري والدكتور صبحي الددا والمحامية نجوى الصفاوي.وجرى خلال اللقاء التداول بأوضاع المستشفى والمراحل التي قطعها التحضير لإفتتاح بعض الأقسام فيه، وفي هذا السياق، وجه الوفد الدعوة الى الحريري لحضور تدشين أقسام المختبر، الأشعة، العلاج الفيزيائي والعيادات الخاصة، برعاية وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض، وذلك عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء 15 شباط الحالي".من جهتها، رحبت الحريري بالوفد، وأثنت على "جهود رئيسة واعضاء اللجنة الإدارية للمستشفى طيلة الفترة الماضية" ، منوهةً "بقرب افتتاح بعض الأقسام في المستشفى"، وقالت: " نأمل أن تشكل فاتحة خير وأن يكون هذا الافتتاح منطلقاً لتشغيل بقية أقسامه ، نظراً للحاجة الملحة لهذا المرفق الصحي والإستشفائي الحيوي للمدينة بل ولهذه المنطقة، لاسيما في ظل الأزمات التي يشهدها لبنان وتطال بتداعياتها بشكل مباشر صحة المواطن وطبابته واستشفاءه".