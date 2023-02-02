بشأن "صيرفة".. هذا ما أعلنه "مصرف لبنان"

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أعلن مصرف لبنان في بيان أن "حجم التداول على منصة "Sayrafa" لهذا اليوم بلغ 70,000,000 دولار أميركي بمعدل 42000 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".وتابع البيان: "على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة "Sayrafa" وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص".