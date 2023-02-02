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لبنان

القوى الامنية تنتشر في طرابلس... ما القصة؟

Lebanon 24
02-02-2023 | 12:30
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تنفيذ  وحدات من قوى الامن الداخلي التابعة لسرية طرابلس بقيادة العقيد ماجد الايوبي، انتشاراً في مختلف انحاء مدينة طرابلس.
 
وتقيم القوى الامنية مجموعة حواجز في المدينة لضبط المخالفات المتعددة والمختلفة.
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