القوى الامنية تنتشر في طرابلس... ما القصة؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تنفيذ وحدات من قوى الامن الداخلي التابعة لسرية طرابلس بقيادة العقيد ماجد الايوبي، انتشاراً في مختلف انحاء مدينة طرابلس.

وتقيم القوى الامنية مجموعة حواجز في المدينة لضبط المخالفات المتعددة والمختلفة.