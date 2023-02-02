جولة أفق في الشؤون السياسية بين المكاري والسفير البابوي

غرد وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري عبر "تويتر"، قائلاً: "سررت بزيارة السفير البابوي باولو بورجيا في حريصا، وكانت لنا جولة أفق في الشؤون السياسية والوطنية، ولأن الفاتيكان هو الحاضر الثالث بيننا، عرجنا على قضايا كنسية مشتركة".

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