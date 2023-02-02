سلسلة لقاءات لمولوي.. إليكم ما تمّ التداول به

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إستقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، يرافقه وفد من بلديات البقاع.وخلال اللقاء، تم عرض مطالب الوفد، في ضوء الأزمة الاقتصادية القائمة.هذا واستقبل مع النائب السابق فارس سعيد، وبحث معه في التطورات السياسية العامة في البلاد.