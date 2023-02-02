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لبنان

في زحلة... عملية نوعية لمديرية المخابرات

Lebanon 24
02-02-2023 | 13:00
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تنفيذ دورية تابعة لمديرية المخابرات في البقاع عملية نوعية في زحلة، استطاعت خلالها من توقيف أحد ابرز تجار المخدرات من الـ"أ" في منزله في حيّ "الراسية.
 
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وتم نقل الموقوف إلى قيادة منطقة البقاع في أبلح.
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