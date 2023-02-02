في زحلة... عملية نوعية لمديرية المخابرات

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تنفيذ دورية تابعة لمديرية المخابرات في البقاع عملية نوعية في زحلة، استطاعت خلالها من توقيف أحد ابرز تجار المخدرات من الـ"أ" في منزله في حيّ "الراسية.

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وتم نقل الموقوف إلى قيادة منطقة البقاع في أبلح.